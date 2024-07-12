В Министерстве внутренних дел прокомментировали информацию о причастности РФ.

В правительстве Германии заявили, что очень серьезно относятся к сообщениям о подготовке убийства главы немецкого оборонного концерна Rheinmetall.

"Мы не позволим запугать себя России и будем продолжать делать все возможное, чтобы предотвратить российские угрозы в Германии", - цитирует министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер Reuters.

В Rheinmetall не подтвердили информацию СМИ напрямую, однако выпустили заявление, в котором говорится, что они всегда принимают необходимые для обеспечения безопасности меры, регулярно консультируясь с органами безопасности.

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Тем временем немецкая оборонная компания Hensoldt, которая занимается производство радарных технологий для системы IRIS-T, решила пересмотреть свои меры безопасности.

Подготовка покушения на директора Rheinmetall

Вчера CNN собщил, что в начале 2024 года разведка Соединенных Штатов Амкрики узнала, что Россия хочет убить гендиректора концерна Армина Паппергера.

По данным журналистов, американским и немецким службам удалось сорвать эту операцию. Однако она была лишь одной из серии - в планах оккупантов убийства руководителей оборонной промышленности по всей Европе.

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