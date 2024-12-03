По его мнению, принуждение Украины к плохому мирному договору с Россией усилит позиции Ирана и Китая.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил Дональда Трампа, что США столкнутся с "ужасной угрозой" со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи, если Украина будет вынуждена пойти на уступки, чтобы прекратить войну с Россией.

В интервью для Financial Times Рютте подчеркнул, что Украине нужна "хорошая сделка" в переговорах с Россией, и призвал США продолжать военную поддержку. По его словам, принуждение Украины к невыгодному миру лишь приведет к тому, что враги Запада "обрадуются" и начнут замышлять свои собственные нападения.

"Мы не можем допустить ситуации, когда [северокорейский лидер] Ким Чен Ын и российский лидер, Си Цзиньпин и Иран радуются друг другу из-за того, что мы пришли к сделке, которая не устраивает Украину, потому что в долгосрочной перспективе это будет представлять серьезную угрозу безопасности не только для Европы, но и для США", - сказал Рютте.

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Рютте добавил, что между Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном существуют глубокие военные и экономические связи, а взаимные поставки оружия и денег подпитывают войны в Украине и на Ближнем Востоке.

"Тот факт, что Иран, Северная Корея, Китай и Россия так тесно сотрудничают друг с другом... [означает], что эти различные части мира, в которых происходят конфликты и которыми должны управлять политики, все больше и больше соединяются", - сказал Рютте.

"И есть Си Цзиньпин, который очень внимательно следит за тем, что из этого выйдет", - добавил он, явно ссылаясь на опасения, что если России позволят захватить значительную часть Украины, лидер КНР может почувствовать себя смелее и применить силу против Тайваня.

Он также добавил, что усиление военной поддержки президента Украины Владимира Зеленского в преддверии возможных мирных переговоров важнее, чем обсуждение того, когда Украине может быть предложено членство в НАТО.

"Самое главное сейчас - убедиться, что, когда Зеленский решит начать мирные переговоры, он сможет сделать это с позиции силы", - сказал Рютте. - "Для меня это сейчас приоритет номер один".

Мирные переговоры с Россией - новости

Владимир Зеленский ранее заявил, что Трамп и его команда знают позицию Украины и ее "план победы", который направлен на то, чтобы поставить ее в "сильную позицию" за переговорным столом.

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что быстрое окончание войны в Украине без территориальных потерь нереально и для достижения мира Киеву, возможно, придется отказаться от оккупированных территорий.

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