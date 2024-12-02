Трамп изучает наш 'план победы', капитуляции Украины не будет, - Зеленский

Президент рассчитывает на личную встречу с избранным американским лидером, чтобы объяснить "некоторые вещи более детально".

Война в Украине достигла критического момента. Возникает вопрос относительно того, продолжат ли США поддержку Украины после того, как новоизбранный президент Дональд Трамп вступит в должность.

Как заявил в интервью Kyodo News президент Украины Владимир Зеленский, Трамп и его команда знают позицию Украины и ее "план победы", который направлен на то, чтобы поставить ее в "сильную позицию" за переговорным столом.

"Они изучают план, и мы их услышим. Но капитуляции со стороны Украины не будет. Это факт, и я думаю, что он это понимает", - сказал Зеленский.

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Презижент сказал, что рассчитывает на дополнительные переговоры с новоизбранным президентом США, чтобы объяснить "некоторые вещи более детально".

Дональд Трамп и война в Украине - важные новости

Ранее в Politico заявили, что президент Украины Владимир Зеленский приспособился и ведет успешную дипломатическую игру с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. В агентстве отметили, что Киев понимает, что ему придется перестроиться, чтобы избежать конфликта с новым главой Белого дома.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что Альянс и Трамп убедят российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. По его словам, Украина пока не имеет сильных позиций для переговоров.

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