Противостояние между Украиной и РФ превратилось в войну на истощение, заявил генсек.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о плодотворном сотрудничестве стран Альянса в производстве 155-мм артиллерийских снарядов, которые нужны ВСУ для противодействия российской агрессии.

Он отметил, что страны НАТО уже существенно ускорили производство снарядов и призвал увеличить темпы еще больше для помощи Украине, цитирует Reuters.

"(Производство) Артиллерийских снарядов 155-калибра увеличивается", – сказал он.

Столтенберг напомнил, что сейчас противостояние между Украиной и РФ превратилось в войну на истощение. Победа значительно зависит от материально-технического обеспечения той или иной стороны.

"Так что да, все происходит, но нам нужно продолжать, нам нужно активизироваться еще больше. Сейчас это становится жестокой войной на истощение, а война на истощение – это война материально-технического обеспечения", – добавил он.

Артиллерийские системы РФ и НАТО - разница

Напомним, что для максимально эффективных боевых действий Украина нуждается в постоянной мощной поддержке западным оружием. В частности, партнеры могут помочь ВСУ поставками современных гаубиц, которые используют 155-мм снаряды.

Сейчас разница в дальности стрельбы гаубиц значительно влияет на возможности той или иной стороны эффективно атаковать противника. Как известно, натовский стандарт артиллерии - это калибр в 155-мм, тогда как советская система использует 152,4-миллиметровый калибр.

Эти 2,6 миллиметра имеют большое значение, так как влияют на размер зарядной каморы и размер самого снаряда, который у Альянса примерно на 10% больше. Все это дает большую дальность стрельбы и мощность выстрела.

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