Он считает, что такое столкновение разрушит мир и мировую экономику.

Вашингтон не должен допустить войны с Россией или Китаем.

Об этом заявил заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен в подкасте института Брукингса на YouTube. Он считает, что такое столкновение разрушит мир и мировую экономику

"Что касается великих держав, нашей целью должно быть никогда не допустить войны с Китаем, никогда не допустить войны с Россией, потому что это будет ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран. Он разрушит мир, разрушит мировую экономику",— сказал Хайтен.

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По словам генерала, у Москвы и Вашингтона "есть фундаментальная общая цель - никогда не начинать войну друг с другом". "Потому что война с применением ядерного оружия — это очень плохо",— уточнил он.

В 2020 году военные расходы в мире превысили $1,98 трлн. В числе лидеров по тратам были Россия, Китай и США, передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая