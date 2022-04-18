Большинство открытых дел касается использования буквы "Z", которая стала символом российского нападения.

Полиция и прокуратура нескольких регионов Германии расследуют более 140 дел об одобрении войны России против Украины.

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на группу изданий Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Отмечается, что большинство открытых дел касается использования буквы "Z", которая стала символом российского нападения. Изображение этой буквы в общественных местах подпадает под статью 140 немецкого Уголовного кодекса, которая предусматривает штраф или лишение свободы до трех лет для тех, кто "поощряет или другим образом одобряет публично, на собрании или путем распространения письменных материалов" противоправные действия.

В частности, в земле Саксония-Анхальт заведено 19 дел по этой статье из-за буквы "Z", в Гамбурге – 17, из них 16 тоже касаются этого символа. В густонаселенной земле Северной Рейн-Вестфалия открыто 37 дел за одобрение российской агрессии против Украины, 22 из них также связаны с демонстрацией "Z". Некоторые регионы, к примеру, Бавария, такой статистики по оправданию нападения России на Украину не ведут, но уверяют, что принимают меры против тех, кто подозревается в этих преступлениях.

Как ранее сообщал УНИАН, с начала российской войны в Украине в ряде городов Германии прокатилась волна пророссийских акций, участники которых вышли на улицы с флагами РФ и Советского Союза. В большинстве случаев участникам пророссийских акций оппонировали иногда даже более многочисленные проукраинские выступления.

В частности, в Берлине 3 апреля 2022 года состоялся автопробег с триколором – именно в тот день, когда мир узнал правду о страшных преступлениях, совершенных российскими военными в Буче и других городах Киевской области.