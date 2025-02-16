Вопросник был отправлен европейским союзникам на прошлой неделе.

США опросили своих европейских союзников о том, какая им нужна помощь от Вашингтона для достижения мира в Украине. В Reuters узнали детали этого документа.

Отмечается, что вопросник был отправлен европейским союзникам на прошлой неделе. Документ состоит из шести пунктов и вопросов.

В агентстве поделились, что в документе, в частности, содержаться вопросы о том, какие европейские страны готовы разместить свои войска в Украине в рамках мирного урегулирования войны, а также о количестве сил под руководством Европы.

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Кроме того, журналисты выяснили, что Вашингтон хочет узнать, какая американская помощь нужна европейским союзникам, чтобы завершить войну в Украине и добиться устойчивого мира. В агентстве напомнили, что ранее лидеры некоторых стран Европы говорили о том, что смогут предоставить гарантии безопасности только при поддержке США.

"Какие требования к поддержке со стороны США, если таковые имеются, ваше правительство считает необходимыми для своего участия в этих соглашениях по безопасности? В частности, какие краткосрочные и долгосрочные ресурсы, по вашему мнению, потребуются от США?", - процитировали в агентстве один из вопросов, который содержится в документе.

Два европейских дипломата рассказали журналистам, что в Европе все еще идут споры о том, как ответить на эти вопросы. По их словам, некоторые лидеры считают, что это должен быть коллективный ответ.

Также в документе спрашивается, какие европейские или другие страны, по мнению европейских лидеров, могут или будут участвовать в таком соглашении.

"Если в рамках мирного урегулирования в Украину будут направлены вооруженные силы третьей страны, каков, по вашему мнению, необходимый размер таких сил под руководством Европы? Как и где эти силы будут размещены и на какой срок?", - сказано в документе.

Помимо этого в США хотят знать, какие действия союзники готовы предпринять в случае нападения России на миротворческие силы, которые могут быть отправлены в Украину.

"Какие дополнительные возможности, оборудование и варианты поддержания технического обслуживания ваше правительство готово предоставить Украине, чтобы улучшить ее позиции на переговорах и усилить давление на Россию?", - спрашивается в вопроснике.

Также в документе содержится вопрос о том, что лидеры европейских стран могут сделать для усиления санкций против России, включая более строгое соблюдение существующих.

США и Европа - важные новости

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что команда президента США Дональда Трампа поделилась с ним и кругом европейских союзников своими планами в отношении Украины. Он считает, что планы администрации Трампа "неортодоксальные", но имеют шансы на успех.

Кроме того, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлогг заявил, что Европу за столом переговоров не ждут, а Украину - да. По его словам, Украина будет присутствовать за столом переговоров и об обратном не может быть и речи.

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