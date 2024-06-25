Министр отметила, что Бельгия уже готовится к следующему саммиту Европейского совета.

Европейский совет одобрил соглашение о гарантиях безопасности с Украиной, сообщила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб во время пресс-конференции.

"Я хотела бы отметить, что сегодня утром Совет ЕС одобрил проект совместного обязательства по безопасности между Европейским Союзом и Украиной. И, конечно же, я должна упомянуть об открытии переговоров о вступлении в ЕС сегодня днем", - сказала она.

Министр отметила, что Бельгия уже готовится к следующему саммиту Европейского совета. Он должен состояться в конце текущей недели в Брюсселе.

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"Этот Европейский совет даст полное представление о нашей поддержке Украины во всех ее проявлениях", – добавила Аджа Лябиб.

Гарантии безопасности для Украины: последние новости

13 июня президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден подписали соглашение по безопасности между США и Украиной. Оно рассчитано на 10 лет.

В соглашении сказано, что в случае вооруженного нападения или угрозы такового на Украину высшие должностные лица США и Украины встретятся в течение 24 часов, чтобы провести консультации по ответным мерам и определить, какие дополнительные потребности в обороне необходимы Украине.

Примечательно, что это соглашение может быть отменено, если президентское кресло после осенних выборов в США займет Дональд Трамп. Об этом писало Politico.

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