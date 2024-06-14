Депутат заявил, что страна сама решит, как ее распоряжаться полученным оружием.

Германия должна поставить украинской армии немецкие бронетранспортеры Fuchs, а также поддержать ее право бить из западного вооружения по всей территории России.

Об этом в интервью ntv.de сказал депутат немецкого Бундестага от Свободной демократической партии Маркус Фабер. "Если мы передаем оружие, то это украинское оружие. Что украинцы делают с украинским оружием - это дело Украины. Они должны соблюдать международное гуманитарное право, то есть не должны совершать военные преступления. Не так, как русские, которые бомбят жилые дома в Харькове. Но военные цели законны. На всей территории России", - подчеркнул новый председатель комитета по обороне.

Он также призвал правительство Германии поставить Украине немецкие бронетранспортерные машины Fuchs. Еще летом 2022 года оппозиция предлагала отправить их в Украину, однако тогда Министерство обороны отказалось.

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Что известно о TPz-1 Fuchs:

Экипаж: 2+10 человек

Вес: 16 тонн + дополнительное бронирование

Двигатель: 320 л.с.

Максимальная скорость: 105 км/ч

В начале года концерн Rheinmetall отчитался о помощи Украине и раскрыл свои планы на будущее. Отмечалось, что на совместном с АО "Украинская оборонная промышленность" предприятии собираются производить бронетехнику, в том числе бронетранспортеры Fuchs.

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