Воздушная изоляция Беларуси и санкции против ее правительства не исправят ситуацию, другие страны все равно сделают полеты опасными.

Белорусская служба контроля воздушного движения заставила рейс 4978 компании Ryanair сесть в Минске. И это спровоцировало нетипично быструю реакцию международного сообщества.

Авиакомпаниям посоветовали не летать над Беларусью. Национальный перевозчик страны больше не может летать в воздушном пространстве ЕС. Между тем, продолжается подготовка санкций против белорусских элит. Минск придумал историю о бомбе на борту самолета, чтобы арестовать политического диссидента. И это не первый случай, когда государство по политическим соображениям заставляет пассажирский лайнер приземлиться, - пишет Financial Times.

Но это первый случай на памяти целой индустрии, когда контроль воздушного движения был превращен в оружие. Правительство использовало службу, чтобы передать фальшивое сообщение экипажу коммерческого лайнера и заставить его сесть. Теперь этот рецепт могут использовать и другие. Что же делать?

Читайте такжеWP: Критика и санкции против Лукашенко - это не стратегия в отношении БеларусиМожно допустить, что Беларусь нарушила международный авиационный закон. Но на самом деле первая статья Конвенции по международной гражданской авиации, которая устанавливает правила для безопасных и эффективных гражданских перелетов, гласит: "Каждое государство имеет полный и эксклюзивный суверенитет над воздушным пространством над своей территорией". Это вступительное предостережение - обязательное условие, которое позволяет существовать международной системе гражданской авиации. В то же время это и самая большая уязвимость, как показал инцидент с самолетом Ryanair.

"Если государство решит, что есть причины попросить самолет приземлиться, оно может безнаказанно это сделать", - сказал сопредседатель Watson Farley & Williams Джим Белл. Его юридическая компания специализируется на авиационном праве.

Действия Беларуси откровенно противоречат духу конвенции. И прецедент создаст серьезные последствия для всей индустрии. Речь идет не только о необходимости обходить небо Беларуси, что сделает рейсы более дорогими и менее экологичными. Пилоты должны доверять всему, что говорят контролеры на земле. Если они будут сомневаться в причинах, почему их попросили что-то сделать, в частности в таких стрессовых ситуациях, когда речь идет о возможной угрозе взрыва, это лишь усугубит и без того сложные процедуры. А безопасность будет подорвана.

"Этот беспрецедентный акт незаконного вмешательства потенциально уничтожит все соображения относительно самого безопасного реагирования на сообщения о бомбе во время полетов, а также на перехват", - пояснили в Международной федерации ассоциаций пилотов авиалайнеров.

Трудность в том, что для этой проблемы нет очевидного решения. Идеальным выходом было бы создать международную систему воздушной навигации под независимым управлением. Это не помешало бы Беларуси передать рейсу Ryanair фальшивое сообщение о бомбе. Но нормальная процедура в таких случаях предполагает, что самолет должен приземлиться в ближайшем аэропорту. Независимая служба воздушной навигации отправила бы лайнер Ryanair в Вильнюс, до которого оставалось всего 72 километра, а не в Минск за 183 километра. Таким образом, журналист Роман Протасевич был бы на свободе.

Читайте такжеThe Atlantic: Беларусь законно посадила самолет Ryanair, и это еще хужеНо после десятилетий попыток ЕС не смог убедить страны-участницы запустить такую службу. Инициатива "Единое европейское небо" была запущена 20 лет назад с целью сократить фрагментацию европейского воздушного пространства и улучшить управление движением самолетов. Несколько недель назад глава организации IATA Вилли Уолш сказал, что инициатива на грани краха "из-за непримиримости и эгоизма ключевых стран ЕС и их поставщиков аэронавигационных услуг".

Большинство стран не хотят отказываться от суверенного права управлять собственным небом даже с существенными оговорками о свободе военных действий в случае необходимости. ЕС очень быстро отреагировал на действия Беларуси. Но ограничения белорусской авиации и санкции не смогут отбить желание других стран использовать пример Минска. Было бы значительно лучше, если бы сама система была выстроена так, чтобы так вести себя было трудно.

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске

23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель Оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. На родине ему грозит смертная казнь.

Экстренную посадку самолета власти Беларуси аргументировали тем, что на борту находится бомба.

Но в Швейцарии опровергли это, сообщив, что сообщение об угрозе взрыва было отправлено уже после разворота самолета в сторону Беларуси.

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Перевод: Лесь Дымань