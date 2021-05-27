К захваченному в Беларуси оппозиционному журналисту Роману Протасевичу впервые пустили адвоката Инессу Аленскую.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Адвокат не смогла рассказать в каком статусе находится ее подзащитный.
"Мне не сообщили об объеме информации, которую я не могу опубликовать, поэтому я не могу сообщить больше ничего", - сказала она.
Также адвокат утверждает, что у Протасевича "все хорошо, он бодр, позитивен, весел, волноваться не за что".
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Задержание Протасевича в Минске
Романа Протасевича задержали вместе с девушкой во время экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту "Минск". Уже вскоре КГБ слил в сеть ролик с допросом журналиста со странными пятнами на лице.
Парень ранее был главным редактором крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA, что освещает политические события в Беларуси, а по специальности – журналист.
В ноябре 2020 года Протасевича вместе с другим основателем NEXTA Степаном Путило объявили в розыск, перед этим против них в Беларуси возбудили дело об организации массовых беспорядков.
На днях российские СМИ распространили информацию о непосредственном участии Протасевича в войне на Донбассе со стороны Украины в батальоне "Азов". В ответ окружение парня обвинения белорусских силовиков и пропагандистов отвергло. В свою очередь, лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий уточнил, что белорус исполнял на фронте исключительно журналистские обязанности.
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