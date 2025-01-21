По словам немецкого политика, в этом вопросе Европа рассчитывает на Германию.

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц обещает возглавить общий европейский подход к президентству Дональда Трампа и отверг идею о том, что в отношениях с США теперь будут доминировать европейские ультраправые, пишет Euractiv.

Также Мерц призвал европейских партнеров "разработать общую стратегию", чтобы объединенными усилиями сотрудничать с новой властью США.

"И Германия должна взять на себя ведущую роль. Европа ждет Германию", - подчеркнул лидер Христианских демократов (ХДС) в интервью немецкой телерадиокомпании Deutschlandfunk.

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Несмотря на то, что Трамп пригласил нескольких европейских ультраправых политиков на свою инаугурацию, Мерц не считает, что в отношениях с США теперь будут доминировать такие лидеры, как Джорджия Мелони из Италии и Виктор Орбан из Венгрии.

"Это не означает, что Дональд Трамп не будет вести разумные переговоры со всеми остальными, если это будет в американских интересах", - подчеркнул политик.

Что Фридрих Мерц говорит об Украине

Ранее кандидат в канцлеры Германии заявил, что немецкие миротворцы появятся в Украине только с согласия России. По его словам, для участия Германии в миротворческих операциях необходим мандат, который будет соответствовать международному праву.

Также Мерц считает, что помощь украинским беженцам в Германии нужно урезать. Он отметил, что немецкое правительство слишком расточительно тратит бюджетные деньги.

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