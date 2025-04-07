Франция признала поддержку Украины своим приоритетом.

Франция официально признала поддержку Украины приоритетом в международном партнерстве. Об этом говорится в решении Совета по международным партнерствам при президенте Франции.

"Геополитический контекст, обозначенный возобновлением войны вблизи наших границ и ужесточением международных отношений, подчеркивает важность прочных международных партнерств, которые отвечают нашим ценностям и интересам и способствуют стабильности этого мира", - говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что на фоне отдаления основных партнеров Франция вместе со своими европейскими союзниками продолжит сохранять сильный голос на международной арене.

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"Наша повестка дня — это суверенитет нашей страны и наших партнеров", - отмечается в заявлении.

Также указывается, что Франция будет уделять особое внимание странам, пострадавшим от кризисов и конфликтов, в частности посредством своей гуманитарной и восстановительной деятельности, а также поддержки макрофинансовой стабилизации.

"Учитывая огромную поддержку, в которой она нуждается, и прямую угрозу, нависшую над Европой, Франция подтверждает, что Украина считается приоритетом", - говорится в решении правительства страны.

Франция и война в Украине

Ранее СМИ писали, что президент Франции Эммануэль Макрон может стать главным европейским лидером в процессе переговоров с Владимиром Путиным относительно мира в Украине.

Отмечается, что некоторые страны из "коалиции желающих" настаивают на том, чтобы Макрон возглавил процесс взаимодействия с Россией в рамках усилий по поддержке Киева, и источник в Елисейском дворце сообщил, что Макрон может взять на себя эту роль, "когда придет время".

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что одним из первых в контингент иностранных войск, который планируется развернуть в Украине в случае прекращения войны, войдут военные из Франции.

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