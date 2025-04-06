Он поприветствовал прихожан и помахал им рукой.

Папа Римский Франциск показался перед прихожанами на площади Святого Петра в Ватикане после пяти недель в больнице, где он лечился от двухсторонней пневмонии.

Как пишет Би-би-си, Франциск ненадолго появился на сцене в инвалидном кресле, с дыхательной трубкой под носом. "Приветствую вас. Всем хорошего воскресенья, большое спасибо", - сказал он, помахав рукой собравшимся.

Болезнь Папы Римского

88-летнего понтифика выписали из больницы 23 марта, и тогда он впервые появился на публике, чтобы благословить верующих. В пятницу Ватикан сообщил об улучшении состояния здоровья Франциска. Там детализировали, что состояние Папы в том, что касается дыхания, движений и речи, несколько улучшилось.

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Положили Папу в больницу 14 февраля после того, как в течение нескольких дней у него были трудности с дыханием. Сначала его лечили от бронхита, а затем диагностировали пневмонию. Во время лечения дважды возникала опасность для Франциска жизни, но все обошлось.

Напомним, в возрасте 21 года ему удалили часть легкого.

Франциск занимает святой престол уже 12 лет, хотя большинство Пап правили пожизненно, продолжая исполнять свои обязанности до смерти.

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