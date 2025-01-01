Словакия потеряет сотни миллионов евро из-за прекращения транзита, считает премьер.

Прекращение транзита российского газа через территорию Украины будет иметь серьезные последствия для всех в Европейском Союзе, но не для России, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своей новогодней речи. Об этом пишет словацкое издание Dennik N.

"Остановка транзита будет иметь серьезные последствия для всех нас в Европейском Союзе, но не для Российской Федерации", - приводит издание слова Фицо.

Отмечается, что премьер-министр неоднократно предупреждал, мол, Словакия потеряет сотни миллионов евро из-за прекращения транзита и что шаг Киева будет означать повышение цен на импорт газа из других стран. По словам Фицо, цены на газ и электроэнергию в Европе также вырастут.

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В своем выступлении Фицо также сказал, что намерен продолжать внешнюю политику, "основанную на соблюдении международного права и невмешательстве во внутренние дела других".

Издание напоминает, что правительство Фицо является одним из немногих в Евросоюзе, кто поддерживает контакты с российским руководством, несмотря на то, что Москва уже почти три года ведет войну против Украины.

Угрозы Фицо из-за прекращения поставок российского газа через Украину

Ранее УНИАН сообщал, что премьер Словакии Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину после 1 января 2025 года в ответ на унижение транзита российского газа через Украину. Политик назвал решение остановить транзит чрезвычайно дорогим и пустым "политическим жестом", за который заплатит весь Европейский союз.

Также Фицо написал открытое письмо председателю Европейского совета Антониу Коште и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. В нем политик пожаловался на президента Украины Владимира Зеленского за решение прекратить транзит российского газа с 2025 года.

Однако министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что не думает, что Словакия пойдет на это, мол, такой шаг "абсолютно противоречит" правилам ЕС. Также он сказал, что компенсировать "потерянную" электроэнергию Украина сможет благодаря импорту из Польши и Румынии.

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