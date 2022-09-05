ЕС придерживается позиции о "необходимости сохранения открытыми дипломатических каналов связи с Москвой" несмотря на войну в Украине.

Евросоюз вместе с США синхронно меняют своих послов в России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Смена главы миссии ЕС в Москве имеет плановый характер. Маркус Едерер покинул Россию, и уже в ближайшее время эту должность займет бывший посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг. Его назначение на эту должность было утверждено верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в июне", - заявил собеседник российского агентства ТАСС.

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По его словам, "ЕС придерживается позиции о необходимости сохранения открытыми дипломатических каналов связи с Москвой" несмотря на войну в Украине.

4 сентября посольство США в РФ сообщило, что американский посол Джон Салливан завершил свою работу как глава американской дипмиссии в России и покинул Москву.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября стало известно, что посол Евросоюза в России Маркус Эдерер ушел с этого поста. Однако тогда не сообщалось кто заменит его.

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