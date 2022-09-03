Предположительно, речь идет об АПЛ К-266 Орел – одной из субмарин "Оскар II", которые все еще служат на Северном флоте России.

Россия могла тайно ввести в воды Средиземного моря ударную атомную субмарину.

Об этом информирует Naval News.

"Обнаружены убедительные признаки того, что российская ударная подлодка или подлодка с крылатыми ракетами действует вблизи Италии", – пишет издание. Видео дня

Непонятно, как долго подводная лодка там работает. Наиболее убедительное объяснение состоит в том, что субмарину развернули, чтобы сменить крейсер "Маршал Устинов", что покинул Средиземное море 24 августа.

Россия и раньше отправляла атомные подводные лодки в Средиземное море, однако делала это нечасто. В нынешнем контексте это связано с войной в Украине, говорится в публикации.

В свою очередь, редактор BlackSeaNews Андрей Клименко отмечает, что, вероятно, речь идет об АПЛ К-266 Орел – одной из субмарин "Оскар II", которые все еще служат на Северном флоте России, все они отнесены к 11-й подводной дивизии. Эта АПЛ была модернизирована в 2017 под ракеты "Оникс".

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на попытке захватить Донбасс. Накануне Путин установил новую дату оккупации региона – 15 сентября. Хоть эксперты из Института изучения войны сомневаются, что армии РФ это удастся, учитывая застопорение в ее продвижении.

С началом сумерек противник активизировался на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях, однако силам обороны удалось успешно отбить атаки врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Времовка.

Подтверждено уничтожение живой силы противника на Запорожском направлении. По данным разведки, колонна из грузовиков врага, одна из которых была заполнена телами погибших, направлялась в сторону Бердянска, где размещался крематорий.

На Южнобугском направлении силы обороны успешно отбили наступление противника в районах населенных пунктов Высокополье и Потемкино.

Как отметили в Институте изучения войны, Россия, пользуясь информационной "тишиной" Украины вокруг контрнаступления на юге, продолжает врать о вымышленных "провалах" украинского войска через официальные и неофициальные источники.

Вас также могут заинтересовать новости: