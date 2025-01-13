Также Байден похвастался, что стал первым президентом США, который был в зоне боевых действий, где нет американских войск.

Захватническая война Владимира Путина против Украины и Запада в целом провалилась. Россия стала слабее, а Запад сильнее. Об этом заявил президент США Джо Байден во время своей итоговой пресс-конференции.

Байден напомнил, что вторгаясь в Украину, Путин надеялся захватить Киев "за считанные дни".

"Правда в том, что с начала войны это я стоял в центре Киева, а не он. Путин ни разу не был. Подумайте об этом", - заявил он.

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Байден также похвастался, что стал первым американским президентом, который посетил район боевых действий, который не контролирует армия США.

В собственные заслуги Байден также записал создание международной коалиции из более 50 стран, которые взялись поддерживать Украину.

"И не только в Европе, а впервые и страны Азии также присоединились. Мы предоставили чрезвычайное количество боеприпасов, воплотили беспрецедентные санкции для того, чтобы Украина продолжала бороться", - отметил американский лидер.

Война в Украине: роль Байдена

Как писал УНИАН, британский обозреватель, подводя итоги президентства Байдена, назвал того неудачником, который потерпел две геополитические катастрофы за четыре года правления - сначала в Афганистане, а затем в Украине. Кроме того, колумнист раскритиковал привычку Байдена выделять Украине военную помощь в "капельном" режиме.

Вместе с тем под конец своей каденции Байден заметно активизировал усилия по поддержке Украины и сдерживанию РФ. В течение декабря-января было объявлено о нескольких крупных пакетов военной помощи, а Россию накрыли не менее потрясающим пакетом санкций.

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