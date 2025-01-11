Байден не смог воспользоваться успехами в восстановлении американской экономики и полностью провалил внешнюю политику.

Чуть больше чем через неделю Джо Байден сложит полномочия президента США. И это неплохой повод подвести итоги его 4-летнего правления. Британский политический обозреватель Саймон Тисдолл на страницах издания The Guardian объяснил, почему Байден войдет в историю, как президент, который потерпел полный крах в международной политике.

Тисдолл признает значительные заслуги Байдена в восстановлении американской экономики после коронакризиса. Однако для остального мира он запомнится двумя геополитическими катастрофами - в Афганистане и в Украине. Но не только ими.

Процесс вывода американских войск из Афганистана инициировал еще Дональд Трамп во время своей первой каденции. Байден продолжил этот курс, но все превратилось в хаотичное бегство американцев из этой страны уже в первый год президентства Байдена - в августе 2021 года.

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"Результатом стало огромное предательство: многострадального афганского народа и солдат США, Великобритании и НАТО, которые платили жизнями в течение 20 лет конфликта", - напоминает Тисдолл.

А уже через полгода после этого Байдена накрыло вторым геополитическим провалом: Россия вторглась в Украину. Обозреватель напомнил, что американцы заранее знали об этих планах Кремля, но так и не предотвратили их реализацию.

"Если бы Байден частно предупредил Путина в январе 2022 года, что НАТО будет рассматривать любое нападение как угрозу коллективной безопасности Европы (что было и есть) - и что при таких обстоятельствах Альянс будет защищать Украину - кто-то действительно верит, что Путин пошел вперед?" - риторически спрашивает Тисдолл.

Обозреватель также критически высказался о политике "капельных" поставок американского оружия Украине, что явно объясняется неоправданной верой Байдена в возможность ядерного удара со стороны РФ.

В геополитические провалы Байдена, в частности из-за его чрезмерной осторожности и нерешительности, британский журналист также записывает кровавое нападение боевиков ХАМАС на Израиль и не менее жестокую израильскую ответную операцию в секторе Газа. В выговор американскому президенту, которого он называет "дураком", Тисдолл также записывает рост агрессивного поведения Ирана и КНДР, а также усиление антизападного клуба БРИКС.

Последние "опоздания" Байдена

Как писал УНИАН, Джо Байдена постоянно критикуют за то, что он принимает важные решения настолько поздно, когда они почти теряют свою пользу. Например, наиболее разрушительные санкции против российской нефти он утвердил лишь за 10 дней до окончания своей каденции. Но есть опасения, что Дональд Трамп может вскоре их отменить.

Под конец каденции Байден, наконец, начал активно выделять Украине военную помощь. Но это началось настолько поздно, что все поставки не успеют сделать до инаугурации Трампа.

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