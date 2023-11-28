На пограничных переходах нельзя будет подать заявление о предоставлении убежища.

Правительство Финляндии решило закрыть все пограничные переходы на границе с Россией. Это решение является временным – восточный переход закроют только на две недели.

Об этом сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, пишет финское издание Yle. По его словам, цель такого шага заключается в как можно более быстром установлении контроля над гибридной деятельностью России, которая влияет на Финляндию (вероятно, речь о создании Россией искусственного кризиса с мигрантами на финской границе, – ред.).

"Речь идет об организованной деятельности", – подчеркнул Орпо.

Финские власти решили закрыть восточную границу с РФ, уточнил глава правительства. Решение вступит в силу в четверг в 00:00 и будет действовать до 13 декабря.

В свою очередь глава МВД Финляндии Мари Рантанен пояснила, что на пограничных переходах нельзя будет подать заявление о предоставлении убежища. Однако сделать это можно будет в портах и аэропортах.

Ситуация на границе Финляндии с Россией

О закрытии границ с РФ в стране заговорили еще в середине ноября, а уже 22 числа сообщалось, что Хельсинки оставят открытым лишь один контрольно-пропускной пункт.

Все это стало следствием того, что в течение последнего времени РФ пыталась создать миграционный кризис на финской границе. В СМИ писали, что первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко поручил главе МВД России Владимиру Колокольцеву собрать мигрантов с Ближнего Востока, Африки и других регионов для отправки их к финской границе.

Они прибывали из России, не имея необходимых документов на пересечение границы. Из-за быстрой реакции властей Финляндии план Кремля с треском провалился.

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