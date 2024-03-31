Эстония, Литва и Латвия написали совместную статью, в которой рассказали об угрозах для стран НАТО со стороны РФ.

НАТО должно быть готовым к тому, что Россия может начать "экзистенциальную" войну против балтийских стран, "прикрываясь метелью дезинформации". Об этом для The Sunday Telegraph заявили ведущие дипломаты в Великобритании из Эстонии, Латвии и Литвы.

По их словам, РФ может "быстро развернуться" из Украины, чтобы вторгнуться в страны Балтии. Дипломаты отметили, что жестокие действия российского диктатора Владимира Путина в Украине вызывают у этих трех стран "самые темные воспоминания" об оккупации во времена Сталина.

В издании отмечают, что посол Эстонии Вильяр Луби, посол Латвии Ивита Бурмистре и временный поверенный в делах Литвы Лина Зигмантайте написали совместную статью по случаю 20-й годовщины вступления их стран в НАТО, которая отмечается в пятницу. В ней они отметили, что вступление в альянс говорит о том, что их страны никогда не имели "более сильной коллективной безопасности", чем сегодня, однако "мы также никогда не сталкивались с более страшной угрозой".

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"Наши предупреждения о скрытой и растущей угрозе с Востока были слишком легко отвергнуты в некоторых столицах союзников. Мы знали тогда, как знаем и сегодня, что только коллективная оборона может гарантировать безопасность в Европе. Нам не хватало этого в 1930-х годах, и мы заплатили за это высокую цену, которую украинцы платят сейчас", - добавили они в своем заявлении.

Послы отметили, что "мучения", которые сейчас переживает Украина в виде депортаций, пыток, похищении детей и "культурного стирания", пробудили в их странах "собственные самые темные воспоминания и страхи", скорее всего, речь идет о советской оккупации стран Балтии, которая началась в 1940 году.

"Мы четко осознаем, что российская военная экономика и закаленная в боях армия могут быстро развернуться с юга на запад. Мы соглашаемся с оценками разведки, что острый стратегический вызов нашей обороне и сдерживанию может возникнуть уже через три года или даже меньше. У нас на восточном берегу Балтийского моря мало естественных границ, и нам некуда отступать", - подчеркнули в статье.

Стоит учитывать то, что страны уже подвергаются "гибридным атакам", а именно кибервойне "на ежедневной основе", поэтому дипломаты предупредили, что "экзистенциальный вызов" их независимости "может сначала казаться двусмысленным, замаскированным под метель дезинформации и других отвлекающих факторов".

"В этих обстоятельствах растерянность означает поражение. Поэтому мы - и наши союзники - должны быть готовы быстро, убедительно и эффективно реагировать на все виды угроз", - отметили в заявлении.

Для того, чтобы сдерживать Россию, они призвали к "быстрому принятию решений" в НАТО и чтобы все члены альянса "инвестировали в силы и средства, необходимые для воплощения в жизнь новых оборонных планов Альянса".

По словам послов, прифронтовые страны Балтии "повышают уровень своей игры, готовы бороться, чтобы защитить каждый дюйм и каждую душу", и "НАТО должно делать то же самое". Они добавили, что руководству НАТО нужна "сильная" Великобритания.

Также они заявили, что России нельзя позволить победить в Украине. Послы считают, что вступление Украины в НАТО в будущем не только защитит страну от агрессии РФ, но и укрепит альянс, ведь "как закаленный в боях союзник, Украина сделает весомый вклад в нашу безопасность".

"Четкий путь к членству Украины должен быть приоритетом на юбилейном 75-м саммите Альянса в Вашингтоне летом этого года", - подытожили они.

Угроза для стран НАТО со стороны РФ: что известно

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что пока нет признаков того, что РФ планирует нападение на одну из стран Альянса. По его мнению, прямой угрозы нет.

"Если что-то такое произойдет, то это ответственность соответствующей страны - позаботиться о безопасности. Если мы говорим о гибридных операциях, то, например, Латвии придется на это реагировать. Конечно, если Латвия захочет начать консультации с другими странами-участницами, как это предусмотрено статьей 4, это возможно. Мы будем об этом говорить и договариваться, каким образом мы как альянс дальше будем действовать", - отметил он.

Также заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США готовы защищать территорию НАТО. Такие слова прозвучали после того, как российская ракета залетела на территорию Польши.

"Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО. Если союзник НАТО подвергнется нападению - мы, конечно, не хотели бы этого видеть - но мы будем защищать каждый дюйм территории альянса", - заверила она.

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