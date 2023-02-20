Под запретом и поставки товаров двойного назначения.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила Китай, что он несет ответственность за мир во всем мире и не должен поставлять оружие России.

Непозволительно и поставлять товары двойного назначения, подчеркнула глава МИД ФРГ.

Как министр подчеркнула на брифинге в Брюсселе, этот вопрос был поднят на ее встрече с китайскими дипломатами во время Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе.

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Встреча состоялась 17 февраля. По ее итогам генеральное консульство КНР в Мюнхене сообщило, что Анналена Бербок и политический советник китайского лидера Ван И обменялись мнениями касательно войны в Украине. Китайская сторона продолжила называть развязанную Россией кровавую захватническую войну "кризисом" и утверждать, что привержена дипломатическому урегулированию.

"Ван И сказал, что понимает озабоченность европейских стран украинским кризисом. Чем дольше затянется кризис, тем больший ущерб понесет Европа, и время от времени могут происходить инциденты, подобные взрывам газопровода "Северный поток". Что касается украинского вопроса, Китай всегда был привержен содействию мирным переговорам, и какой бы сложной ни была ситуация, Китай никогда не откажется от таких усилий. Китай готов укреплять связи с Германией и другими европейскими странами, чтобы как можно скорее облегчить ситуацию", – сообщило консульство.

Страны мира призывают Китай не давать оружие России

Ранее Вашингтон утверждал, что Китай оказывает РФ нелетальную военную помощь и экономическую поддержку. Пекин в свою очередь пытался переложить ответственность за войну в Украине на США и отрицал предоставление помощи РФ.

В течение последних дней среди партнеров Украины растет обеспокоенность тем, что Китай может начать помогать России летальным оружием.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник заявил, что если Китай будет передавать оружие России, это станет "красной линией".

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай в субботу, что будут "последствия", если Пекин поддержит Россию в ее вторжении на Украину. Блинкен сказал своему китайскому коллеге Ван И, что Вашингтон обеспокоен тем, что Китай рассматривает возможность поставок оружия в Россию.

Министерство иностранных дел Китая в ответ заявило, что США "не имеют права читать лекции" о поставках оружия.

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