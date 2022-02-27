Воздушное пространство ЕС закрывают для всех связанных с Россией самолетов.

Евросоюз утвердил санкции против России из-за развязанной ею войны в Украине.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, Евросоюз закрывает воздушное пространство для принадлежащих России, зарегистрированных в РФ и подконтрольным России воздушным судам.

"Они не смогут приземляться, взлетать или пролетать территорию ЕС. В том числе, частные самолеты олигархов", - сказала фон дер Ляйен.

Также, ЕС запретит трансляцию кремлевских медиа - государственных Russia Today и Sputnik, а также их дочерних компаний.

"Они больше не смогут распространять свою ложь для оправдания путинской войны. Мы разрабатываем инструменты для запрета их токсичной и вредоносной дезинформации в Европе", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Более того, ЕС ударит новым пакетом санкций по другому агрессору в этой войне - режиму Лукашенко. Санкции затронут их наиболее важные сектора экономики.

Помимо этого глава Еврокомисии сообщила, что ЕС впервые профинансирует закупку и доставку оружия и техники в страну, подвергшуюся нападению.

Ко всему этому, Евросоюз запретит все транзакции с Центробанком России, добавила глава Еврокомиссии.

"Президент Зеленский, его лидерство, его храбрость и стойкость украинского народа являются источником вдохновения для всех нас", - отметила фон дер Ляйен.

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