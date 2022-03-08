Россия, при участии режима Лукашенко в Беларуси как співагресора, несет полную ответственность за жертвы среди людей, ранения и разрушения.

ЕС считает режим Лукашенко в Беларуси соагрессором в войне, которую Россия ведет против Украины.

Об этом говорится в заявлении ЕС, высказанной во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ в понедельник в Вене, цитирует Укринформ.

"Полномасштабная война президента путина против Украины является грубым нарушением международного права и Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Историческая резолюция ГА ООН на прошлой неделе показала, что международное сообщество едино выступает против российской захватнической войны. Россия, при участии режима Лукашенко в Беларуси как співагресора, несет полную ответственность за жертвы среди людей, ранения и разрушения", - говорится в заявлении.

ЕС требует от России немедленно прекратить свои военные действия, вывести войска со всей территории Украины и полностью уважать суверенитет Украины. Кроме того, РФ должна прекратить свою кампанию по дезинформации.

С похожим призывом Евросоюз обратился к Беларуси.

"Мы также повторяем наш призыв к Беларуси не способствовать российской агрессии и придерживаться своих международных обязательств. ЕС решительно поддерживает неотъемлемое право Украины на самооборону, а также усилия украинских Вооруженных сил по защите территориальной целостности и населения Украины в соответствии со статьей 51 Устава ООН", - говорится в заявлении ЕС.

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