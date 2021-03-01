Литовский министр иностранных дел убежден, что ЕС должен больше работать с россиянами и как можно меньше "с разными Лавровыми".

Ситуация в России не нормальная, равно как и состояние отношений между страной и ЕС. Последний контакт союза с Москвой на самом высоком уровне стал очередным напоминанием о том, как трудно взаимодействовать с российской стороной на ее же поле.

"Мы, литовцы, лучше других знаем, что такие попытки - это скорее ловушка, чем просто вызов", - пишет в статье для EUObserver министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Читайте такжеБудет давать отпор: Совет Евросоюза определил три направления действий в отношениях с РФОн добавляет, что на прошлой неделе Совет по иностранным делам ЕС решил ввести санкции против "некоторых злоумышленников из внутреннего круга Кремля". Литовский дипломат надеется, что решение Европы повысит шансы, что оппозиционер Алексей Навальный и его сторонники покинут российские тюрьмы живыми и невредимыми.

"Однако, главный вопрос, который мы как ЕС должны задать себе, следующий: каков наш modus operandi с Россией и другими недемократическими силами? Нам всем нужно продолжить честное обсуждение подходов ЕС к тиранам и диктаторам и не только в России", - добавил литовский министр.

Именно 27 стран ЕС должны решить, будут ли они подписывать инвестиционные соглашения и вести "диалог" с тем, кто говорит на языке угроз, обид и унижения. Или в качестве альтернативы можно выдавать больше стипендий Erasmus+ для студентов из Хабаровска, Красноярска, Владивостока и предлагать реальную помощь местной оппозиции.

Ландсбергис пишет, что Литва уже сделала свой выбор. Она решила, что будет "больше взаимодействовать с реальными людьми и меньше с разными "Лавровыми этого мира". Литовский дипломат поясняет, что именно поэтому предлагал провести встречу с Навальным в тюрьме во время визита верховного представителя ЕС в Москву. Именно поэтому дипломаты из Литвы и других стран ЕС присутствовали в качестве наблюдателей на фальшивых "судах" над оппозиционными активистами в Москве. Хотя им угрожали, что вышлют из России.

Пять принципов

Читайте такжеThe Economist: Восточная Европа возвращает утраченные " мозги"Именно поэтому 27 стран ЕС должны быть честными сами с собой и по-новому посмотреть на 5 принципов для отношений между ЕС и Россией, согласованных еще в 2016 году.

ЕС стал крупнейшим адвокатом демократии, верховенства закона и прав человека в истории. Поэтому, имея дело со странами, которые не придерживаются этих фундаментальных ценностей, Европа должна действовать не на основе правила "интересы прежде всего", которые на самом деле означают "режим прежде всего". Вместо этого лучше использовать принцип "люди прежде всего". Только сотрудничество с людьми делает ЕС по-настоящему союзом, основанным на ценностях.

Свободы и право на честные выборы слишком большого количества людей были уничтожены в показательных судах и заперты в тюрьмах и лагерях перевоспитания в России, Беларуси, Мьянме и Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Китае, а в других частях света. Если ЕС хочет быть союзом с принципом "Люди прежде всего", ему придется привязать свои экономические потребности и способы политического взаимодействия к ценностям, которые он защищает. Именно так принцип "люди прежде всего" работает.

"Во время прошлого совета мы не ввели никаких санкций и дали Владимиру Путину преимущество сомнений, которое он расценил как шанс бросить за решетку Навального. Мы осчастливили Кремль еще одним шансом, когда разрешили строить газопровод "Северный поток-2". Если мы настроены серьезно, "Северный поток-2" должен быть поставлен на паузу как минимум до выборов в Государственную Думу России этой осенью. Народ демократической России, возможно, будет заслуживать газопровод в ЕС, и, я уверен, даже больше", - пишет литовский министр.

Читайте такжеРоссия остается устойчивой угрозой для США и Европы, несмотря на санкции - ПентагонТакже в лучшем духе приверженности к диалогу нужно дать Путину "еще один шанс". Шанс доказать, что Россия способна провести по-настоящему честные выборы, в которых будет участвовать настоящая оппозиция. Кандидаты должны быть не в тюрьмах, а в избирательном бюллетене. Если это произойдет, если Россия действительно прекратит нарушать международный закон и суверенитет соседних стран, все будут готовы сотрудничать с Россией. Если же нет, тогда лучше работать с людьми, а не с режимом. Это важно для людей в ЕС и за его пределами, которые любят демократию.

Страны Восточного партнерства, которые до сих пор смотрят на ЕС как на образец, нужна перспектива и подтверждение, что это тот же союз ценностей, которому не наплевать на суверенный выбор и стремление восточных партнеров.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань