Первый пакет санкций был введен за арест критика Кремля Алексея Навального.

Европейский Союз уже в марте введет новый пакет санкций за серьезные нарушения прав человека в третьих странах в соответствии с новым инструментом - так называемым "европейским актом Магнитского".

Как сообщает Deusche Welle, пакет штрафных мер может быть одобрен на заседании министров иностранных дел стран ЕС 22 марта.

Новые санкции должны быть введены, прежде всего, в отношении лиц из азиатских и африканских стран, а также вотношении ответственных за нарушения прав человека россиян, которые еще не попали в черный список в рамках предыдущего санкционного пакета.

Предполагается, что в список войдут граждане Китая, КНДР, Эритреи и Южного Судана, а также России.

При этом до вступления санкций в силу будет держаться в секрете, о каких случаях нарушений прав человека будет идти речь, и кто попадет в черный список. Тем самым ЕС хочет предотвратить вывод активов со своей территории до вступления данных мер в силу.

Санкции ЕС против России: что известно

Первый пакет штрафных мер в рамках нового санкционного механизма ЕС ввел в начале марта в ответ на преследование в России оппозиционного политика Алексея Навального. Под санкциями оказались генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, начальник ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.

Образцом для создания нового санкционного механизма в ЕС стал американский "акт Магнитского". Он был принят в 2016 году Конгрессом США с целью наказания лиц, несущих ответственность за смерть в СИЗО российского аудитора Сергея Магнитского в 2009 году.

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Автор: Тамара Отовская