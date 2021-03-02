ЕС вводит новые санкции против России за преследование Навального

Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание их активов.

Евросоюз ввел санкции в отношении высокопоставленных должностных лиц России из-за преследования кремлевского критика Алексея Навального. Об этом говорится в опубликованном документе. Читайте такжеВ Беларуси ужесточили ответственность за участие в протестах Под санкции попали председатель Следственного комитета РФ Алексей Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор исполнительной службы Александр Калашников. Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание их активов на территории Евросоюза. Дело Навального: подробности Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение после отравления летом 2020 года. Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

18 января суд арестовал оппозиционера. Позже суд принял решение отправить Навального в колонию по так называемому делу «Ив Роше» на 2 года и 5 месяцев.

22 февраля руководители МИД стран-членов ЕС решили применить новый глобальный режим санкций за нарушение прав человека в связи с уголовным преследованием Навального. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter