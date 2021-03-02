ЕС вводит новые санкции против России за преследование Навального: детали / фото REUTERS
Евросоюз ввел санкции в отношении высокопоставленных должностных лиц России из-за преследования кремлевского критика Алексея Навального.
Об этом говорится в опубликованном документе.
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Под санкции попали председатель Следственного комитета РФ Алексей Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор исполнительной службы Александр Калашников.
Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание их активов на территории Евросоюза.
Дело Навального: подробности
- Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение после отравления летом 2020 года. Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.
- 18 января суд арестовал оппозиционера. Позже суд принял решение отправить Навального в колонию по так называемому делу «Ив Роше» на 2 года и 5 месяцев.
- 22 февраля руководители МИД стран-членов ЕС решили применить новый глобальный режим санкций за нарушение прав человека в связи с уголовным преследованием Навального.
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