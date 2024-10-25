Эрдоган сказал, что Путин "занимается поиском в плане достижения постоянного прекращения огня".

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита БРИКС в Казани предложил Путину возобновить контакты по черноморскому судоходству.

Как отметило издание Reuters, Турция и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш давно стремятся к тому, чтобы торговые суда могли беспрепятственно ходить через Черное море.

Путин заявил, что Эрдоган "в очередной раз возобновил эти предложения по продолжению контактов, связанных с судоходством в Черном море".

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"У меня даже не было времени прочитать материалы... Посмотрим. Мы никогда не отказывались от этого", - прокомментировал российский диктатор.

В свою очередь Эрдоган сказал, что Путин "занимается поиском в плане достижения постоянного прекращения огня". Турецкий президент добавил, что обсуждал с Путиным зерновой коридор, и возможный обмен пленными.

"Мы хотим начать мирные переговоры между двумя странами как можно скорее и достичь выгодного результата", - отметил Эрдоган.

Зерновое соглашение 2022 года

Турция и ООН ранее выступили посредниками в рамках Черноморской зерновой инициативы - соглашения, заключенного в июле 2022 года, которое позволило безопасно экспортировать почти 33 млн тонн украинского зерна через Черное море, несмотря на войну.

Россия вышла из соглашения через год, жалуясь, что ее собственный экспорт продовольствия и удобрений сталкивается с серьезными препятствиями.

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