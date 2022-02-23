Издание Hollywood Unlocked утверждает, что 95-летняя Елизавета II уже якобы скончалась.

Сеть "взорвала" новость о том, что 95-летняя королева Великобритании Елизавета II якобы уже мертва. СМИ "похоронили" королеву, заболевшую коронавирусом.

О смерти Елизаветы II написало американское издание Hollywood Unlocked.

"Источники, близкие к Королевскому дворцу, уведомили нас исключительно о том, что королева Елизавета скончалась. Она должна была присутствовать на свадьбе редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула, но была найдена мертвой", - написало издание в ночь на 23 февраля.

Пользователи сети пришли в ярость. Многие принялись писать, что СМИ уже слишком далеко зашли и люди, которые выдумывают новости о смерти Елизаветы II, перешли все границы. Однако на этом издание не остановилось. Мало того, что Hollywood Unlocked не удаляет свой пост о "смерти" королевы в Instagram, они добавили еще один пост на ту же тему.

"Как мы эксклюзивно сообщили во вторник, источники, близкие к королевской семье, подтвердили, что королева Елизавета, к сожалению, скончалась. Хотя полные подробности, связанные с ее смертью, еще не раскрыты, уже существуют тщательно разработанные планы на этот момент", - передает издание.

Также в Hollywood Unlocked добавили, что сейчас в Букингемском дворце будут действовать по плану операции "Лондонский мост", который разработали еще в 1960 году. Издание утверждает, что смерть королевы будет какое-то время держаться в тайне. Сначала печальную новость узнает личный секретарь королевы, затем ее якобы сообщат премьер-министру Великобритании, после чего об уходе Елизаветы II из жизни должна будет узнать канцелярия Тайного совета.

"Оттуда секретное место в Лондоне, в котором находится Глобальный центр реагирования Министерства иностранных дел, уведомит 15 правительств, где также правит королева. Отдельное объявление будет отправлено Ассоциации прессы и остальным представителям мировой прессы", - уточнили в Hollywood Unlocked.

Заявление о смерти королевы уже прокомментировал британский журналист Рикардо Брукс. На своей странице в Twitter он написал, что Елизавета II на самом деле жива. А если же она умрет, то первым об этом сообщит издание BBC.

Напомним, не так давно стало известно, что 95-летняя королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом.

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