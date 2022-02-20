Королева рассчитывает, что сможет выполнять некоторые несложные обязанности в Виндзоре.

95-летняя королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на Букингемский дворец.

Отмечается, что королева получила положительный результат теста на COVID-19.

Елизавета II испытывает легкие симптомы простуды и рассчитывает продолжить выполнять несложные обязанности в Виндзоре в течение ближайшей недели.

Королева будет получать медицинскую помощь и следовать всем рекомендациям врачей.

Накануне Елизавета II контактировала со своим старшим сыном и наследником принцем Уэльским, у которого на прошлой неделе был выявлен положительный тест на коронавирус.

Добавим, что королева вакцинировалась от коронавируса.

Напомним, что ранее королева Великобритании Елизавета II появилась на приеме в бальном зале ее резиденции в Норфолке с тростью своего покойного мужа принца Филиппа. Он умер в апреле прошлого года.

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