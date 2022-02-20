95-летняя королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на Букингемский дворец.
Отмечается, что королева получила положительный результат теста на COVID-19.
Елизавета II испытывает легкие симптомы простуды и рассчитывает продолжить выполнять несложные обязанности в Виндзоре в течение ближайшей недели.
Королева будет получать медицинскую помощь и следовать всем рекомендациям врачей.
Накануне Елизавета II контактировала со своим старшим сыном и наследником принцем Уэльским, у которого на прошлой неделе был выявлен положительный тест на коронавирус.
Добавим, что королева вакцинировалась от коронавируса.
Напомним, что ранее королева Великобритании Елизавета II появилась на приеме в бальном зале ее резиденции в Норфолке с тростью своего покойного мужа принца Филиппа. Он умер в апреле прошлого года.