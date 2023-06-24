По его мнению, это может быть попыткой обнаружили среди политической элиты людей, которые готовы восстать против Путина.

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин объявил войну военному командованию Российской Федерации. Однако пока неизвестно, приведет ли это к полномасштабной гражданской войны в стране.

Военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина заявил, что события в РФ все больше напоминают цирк. Есть вероятность, что "вагнеровцы" пытаются обнаружить неблагонадежные элементы среди политической элиты, которые готовы восстать против президента России Владимира Путина.

"Технически уничтожить Пригожина проще простого. Российская государственная система - тоталитарная. Пригожин жив, он шатает ситуацию, ведет переговоры с заместителем начальника Генштаба (Владимиром Алексеевым - УНИАН), реально боевым генералом, которому в России не так много равных... Я довольно осторожен в оценке того, приведет ли это к гражданской войне. Мне кажется, это проверка или срез настроений, фиксация персонажей, которые готовы будут среагировать на призыв Пригожина по созданию сопротивления", - отметил Селезнев.

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По мнению эксперта, события могут быть заранее спланированной операцией, поскольку начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов является автором концепции гибридной войны. Он подчеркнул, что ВСУ остается лишь и в дальнейшем продвигаться вперед, а не надеяться на гражданскую войну в России.

Гражданская война в России - что известно

В ночь на 24 июня боевики ЧВК"Вагнер" выдвинулись по приказу Пригожина на Россию, чтобы "остановить" военное руководство РФ.

Поутру Путин назвал шаг Пригожина "изменой" и "ножом в спину", но сам уехал из Москвы, которую "вагнеровцы" намерены захватить.

Колонна техники ЧВК уже замечена в Липецкой области России. Мятежники могут зайти в столицу уже к 19:00 по московскому времени.

Эксперт BILD Юлиан Репке заявила, что Пригожину будет сложно атаковать Москву, поскольку до сих пор подразделениям ЧВК не хватало превосходства в воздухе.

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