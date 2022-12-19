19 декабря российский диктатор Владимир Путин впервые за три года встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске. Раньше такие встречи проходили только в Кремле, когда к Путину ездил Лукашенко. Но вот и царь решил пожаловать к подопечному, чтобы продемонстрировать якобы партнерские отношения.

Безусловно, главной темой повестки дня станет участие белорусской армии в так называемой "спецоперации".

Естественно, Лукашенко не хотел бы повторения атаки на Украину с территории Беларуси. Поскольку это, во-первых, приведёт к дальнейшему санкционному давлению, а экономические утраты Кремль Минску в полной мере не компенсирует.

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Заручившись гарантиями Китая, Лукашенко застраховал себя от превращения в абсолютную марионетку Путина

Во-вторых, все соцопросы говорят о том, что беларусы не хотят участвовать в войне против Украины. И здесь Лукашенко прекрасно осознаёт: если он пойдет на такой шаг, спровоцирует новые волнения в его стране, которые могут привести уже к краху его режима. В Кремле это тоже осознают.

Также важно понимать, что Лукашенко заручился поддержкой и протекторатом Китая, когда заключил с Си Цзиньпинем договор о партнерстве на саммите ШОС. По китайской шкале их взаимоотношения вышли на более высокий уровень, чем взаимоотношения РФ с КНР. Заручившись гарантиями Китая, Лукашенко застраховал себя от превращения в абсолютную марионетку Путина. Это был и китайский сигнал о том, что Пекин имеет свои интерес в Беларуси и не позволит Кремлю полностью ее поглотить.

Риски участия беларуской армии в повторной атаке на Украину с севера остаются невысокими

Путину придется считаться с этим, потому как за последний год прослеживается колоссальный рост зависимости РФ от Китая. Фактически, КНР спасает экономику РФ, оставаясь покупателем российских энергоресурсов. Кремль не решится потерять такого партнера, т.к. утрата китайского рынка ударит по РФ намного сильнее чем неучастие беларусов в войне против Украины.

Таким образом, риски участия беларуской армии в повторной атаке на Украину с севера остаются невысокими. Но это не означает, что встреча Лукашенко и Путина закончится ничем.

В военной сфере, очевидно, будут обсуждать предоставление техники со складов, предоставление полигонов и территоритории РБ для дальнейших ракетных атак и нового нападения на Украину, но, подчеркиваю, российской военной группировки. Наверняка с этим связан визит Путина.

Вероятнее всего, после этого будет проведена какая-то инспекция слаживания российской группировки, а также проверка подготовки к новому вторжению в Украину.

Шумная кампания о подготовке РФ к новому походу на Киев в закулисных консультациях Кремля может быть аргументом для давления на западных партнеров Украины

Для внутренней аудитории это сигнал о том, что Россия в военной сфере чувствует себя в Беларуси "как дома". А для внешней — еще один элемент давления.

То, что наступление российских войск готовится — очевидно. Оно крайне необходимо Путину после серии сокрушительных поражений и оплеух от ВСУ этой осенью. Но история о нападении с территории Беларуси вполне может быть обманным маневром Путина для отвлечения внимания: показывать подготовку нападения с севера, а реально планировать удар, к примеру, по Запорожью.

Кроме того, шумная кампания о подготовке РФ к новому походу на Киев в закулисных консультациях Кремля может быть аргументом для давления на западных партнеров Украины. Мол, либо вы заставите Киев пойти на уступки, либо мы нападем еще раз.

Вместе с тем, сейчас ударной группировки РФ недостаточно для нападения на Украину. Поэтому происходящее больше похоже на очередной путинский блеф.

Максим Яли, кандидат политических наук, профессор Национального авиационного университета, член-корреспондент Академии политических наук Украины