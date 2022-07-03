После российской агрессии против Украины Земан изменил свою позицию, например, относительно санкций, которые ранее критиковал.

Президент Чехии Милош Земан поддержит поставки оружия в Украину и обучение украинских военных.

Об этом сообщает издание Ceske Noviny.

"Если бы не было российской агрессии в Украине, я на это не согласился бы", - сказал Земан о привлечении к обучению военных Вооруженных сил Украины.

Министр обороны Яна Чернохова заявила, что в этом контексте продолжаются интенсивные переговоры. По ее словам, дело находится на стадии подготовки, рассматриваются различные виды обучения.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Земан изменил свою позицию, например, в отношении антироссийских санкций, которые ранее критиковал. Но, по его словам, все изменили свое мнение.

Он отметил, что, например, в документе НАТО от 2010 года Россия упоминается как стратегический партнер. "Так что да, я согласился бы и на поставки оружия, и на обучение украинских солдат", - добавил он.

Земан также выразил мнение, что война в Украине будет долгой и изматывающей. "В таком случае естественным следствием является, к сожалению, увеличение потерь с обеих сторон", - сказал он.

Напомним, Чехия поддерживала Украину отправкой оружия и ремонтом военной техники. Страна отправила в Украину танки Т-72, реактивные системы залпового огня РМ-70, гаубицы DANA.

Как сообщал УНИАН, 30 мая стало известно, что Чехия уже передала Украине военной техники на сумму свыше 3,5 млрд крон (около 140 млн евро) и планировала поставить Украине дополнительное вооружение на сумму от 600 до 700 чешских крон (в пересчете около 24-28 млн евро).

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