Президент Италии Серджио Маттарелла должен созвать формальные консультации относительно дальнейших шагов после отставки Джузеппе Конте.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте уведомил о своей отставке президента Италии Серджио Маттареллу.

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

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Ожидается, что теперь Конте будет стремиться получить мандат от Маттареллы для формирования нового правительства с участием широкой коалиции.

В то же время пока довольно неопределенной остается ситуация, куда приведет этот кризис. Правительство больше не имеет поддержки абсолютного большинства в Сенате, поскольку партия бывшего премьера Маттео Ренци "Италия Вива" вызвала этот кризис в разгар пандемии COVID-19, отказавшись поддерживать коалицию.

Правоцентристская оппозиция призывает к проведению досрочных выборов, на которых, по данным социологических опросов, оппозиция победит.

Три другие партии в правительственной коалиции - "Движение пяти звезд", ливоцентристская Демократическая партия и левая группа "Свободные и равные" - выразили поддержку Конте.

Маттарелла должен созвать формальные консультации с партиями в парламенте и другими правительственными деятелями перед тем, как решить, что делать. Консультации начнутся не раньше среды.

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Автор: Виталий Саенко