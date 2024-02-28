Его предложение продлит финансирование некоторых правительственных учреждений на неделю, до 8 марта, а остальных еще на две недели, до 22 марта.

Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон предлагает еще один краткосрочный временный законопроект о расходах, чтобы предотвратить частичное закрытие правительства США в конце недели, предлагая временный выход из тупика, который неоднократно угрожал федеральному финансированию в течение последних шести месяцев.

Как пишет The New York Times, его предложение продлит финансирование некоторых правительственных учреждений на неделю, до 8 марта, а остальных еще на две недели, до 22 марта. Это будет зависеть от того, как лидеры Конгресса завершат формирующееся двухпартийное соглашение по шести из 12 ежегодных законопроектов о расходах.

У ведущих законодателей останется время обсудить остальные шесть мер, а затем попытаться принять законопроекты о расходах индивидуально до наступления следующих сроков финансирования правительства. Это было бы непростой задачей для Палаты представителей, которая изо всех сил пытается принять закон о расходах на фоне разногласий между республиканцами.

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Любой временный законопроект "будет частью более крупного соглашения по завершению работы над рядом законопроектов об ассигнованиях, гарантируя достаточное время для разработки текста и для рассмотрения членами перед голосованием", - сказала Атина Лоусон, пресс-секретарь Джонсона.

Лидеры Конгресса надеялись завершить разработку плана уже в среду, оставив время для быстрого голосования в обеих палатах до полуночи пятницы.

"Мы продолжаем добиваться очень хорошего прогресса в достижении соглашения и очень близки к его осуществлению", - заявил в среду утром сенатор Чак Шумер, демократ от Нью-Йорка и лидер большинства. Позже он добавил: "Я надеюсь, что четыре лидера смогут достичь этого соглашения очень скоро, чтобы мы могли не только избежать остановки экономики в пятницу, но и приблизиться к завершению процесса ассигнований в целом".

Это предложение дает проблески надежды на предотвращение закрытия расходов в ближайшем будущем, но оно лишь помешает разрешить тупиковую ситуацию с расходами, которая охватила Конгресс в течение нескольких месяцев, поскольку республиканцы склонны к резким сокращениям, а консервативные политические мандаты отказываются принять сделку с демократами.

Ситуация с финансированием в США

Это произошло после встречи в Белом доме во вторник, на которой президент Байден и лидеры обеих партий в Конгрессе усилили давление на Джонсона, чтобы тот согласился на соглашение о расходах. Высшие демократы и республиканцы заявили, что они с оптимизмом смотрят на сохранение финансирования правительства.

"Мы верим, что сможем прийти к соглашению по этим вопросам и предотвратить приостановку работы правительства", - заявил Джонсон после встречи, за которой последовал краткий разговор один на один между ним и Байденом.

Конфликт расходов, который поставил правительство на грань частичного закрытия на этой неделе, был спровоцирован республиканцами в Конгрессе, которые, после неудачи в своих попытках сократить федеральное финансирование, боролись за то, чтобы связать его с рядом правых политических диктатов. .

Джонсон сказал республиканцам на выходных во время телеконференции, что им не следует ожидать включения многих из их основных политических приоритетов, но что он рассчитывает добиться ряда меньших побед.

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