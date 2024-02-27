Последствия бездействия законодателей он назвал "ужасными".

Президент США Джо Байден встретился с лидерами Конгресса по вопросу помощи Украине.

Как сообщает CNN, перед встречей в Белом доме Байден отметил срочную необходимость помощи Украине. Последствия бездействия законодателей он назвал "ужасными".

Американский президент также добавил, что Конгресс обязан одобрить финансирование правительства, поскольку прекращение его работы "значительно повредит экономике".

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Известно, что по дороге в Белый дом спикера Палаты представителей Майка Джонсона спросили, ожидать ли шатдауна правительства. На это он ответил, что законодатели будут работать, "чтобы предотвратить это".

На самой встрече присутствовали спикер Палаты представителей – республиканец Майк Джонсон, сенатор-республиканец и лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, сенатор-демократ и лидер большинства в Сенате Чак Шумер, конгрессмен-демократ и лидер меньшинства в Конгрессе Хаким Джеффрис, а также вице-президент США Камала Харрис.

Одобрение помощи для Украины: в чем заключается проблема

Администрация президента США Джо Байдена несколько месяцев пытается добиться одобрения дополнительного финансирования на помощь Украине. У Байдена подчеркивают, что у ВСУ заканчивается артиллерия, снаряды для ПВО и другие боеприпасы, пишет NYT.

Одобрение этого законопроекта задерживается из-за требований крайне правых законодателей в Палате. Речь идет, в том числе, о мерах по ограничению доступа к абортам.

Джейк Салливан, советник Байдена по национальной безопасности, заявил в воскресенье, что он разговаривал со спикером Палаты представителей Джонсоном по вопросу поддержки Украины. По словам Салливана, спикер отметил, что хотел бы предоставить финансирование, но "пытался найти способ это сделать".

"Это один из тех случаев, когда один человек может изменить ход истории. Сейчас все сводится к его готовности взять на себя ответственность и выполнить свою задачу в этот критический момент. А история наблюдает", – подчеркнул Салливан.

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