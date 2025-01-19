Корреспондент TIME Саймон Шустер объяснил, почему помощь США Украине была недостаточной.

Когда Россия начала полномасштабную войну в Украине 24 февраля 2022 года, президент США Джо Байден поставил перед своей страной три цели. Победа Украины среди них не значилась. Формулировка, которой Белый дом пользовался для описания своей миссии — поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" — была намеренно расплывчатой, заявляет старший корреспондент TIME Саймон Шустер.

Эрик Грин, работавший в Совете национальной безопасности Байдена, отмечает, что команда Байдена "сознательно избегала" обсуждения территориальных вопросов.

В материале говорится, что США не обещали помочь Украине вернуть всю территорию, оккупированную Россией, включая часть Донбасса и Крым.

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"По мнению Белого дома, это было бы не по силам Украине, даже при значительной помощи Запада. Это не стало бы историей успеха. Более важной целью было выживание Украины как суверенного демократического государства, свободного в стремлении к интеграции с Западом", - пишет Шустер.

Это была одна из трех целей, поставленных Байденом.

Кроме того, президент США хотел сохранить единство США и других западных союзников, а также избежать прямого конфликта между НАТО и Россией. Хоть он и выполнил каждую из этих целей, "успех" оставляет мало поводов для удовлетворения.

"Слишком много страданий для Украины и слишком много неопределенности относительно того, к чему все это в конечном итоге приведет", - подчеркивает Грин.

Лишь к концу своего пребывания на посту президента США Джо Байден одобрил ряд шагов, которые ранее Белый дом считал слишком опасными. В ноябре США разрешили Украине использовать американские ракеты для ударов по территории России. А в январе администрация Байдена ввела жесткие санкции против энергетического сектора России, включая "теневой флот" танкеров, которые Россия использует для экспорта нефти.

Другие новости о США и Украине

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине опасаются "мира любой ценой" из-за возвращения Трампа. В Украине верят, что администрация избранного президента США Дональда Трампа принесет перемены. Но многие при этом опасаются, что данные перемены будут "нехорошими".

Кроме того, Блинкен тоже опасается, что администрация Трампа откажется от инициатив Байдена по Украине. "Я надеюсь, что преимущества таковы и настолько очевидны, что будущие администрации так или иначе продолжат их", — сказал он.

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