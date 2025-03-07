Подход Вэнса резко контрастирует з позициями госсекретаря Марко Рубио, советника по национальной безопасности Майка Уолтца и посланника по Украине Кита Келлогга.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс стал главным антагонистом в отношениях между США и Украиной, в частности о переговорах по соглашению о полезных ископаемых, пишет Bloomberg.

Как пишет издание, европейские чиновники, знакомые с ходом переговоров Украины и США о соглашении по ценным ископаемым, отмечали, что Вэнс часто занимал в этом вопросе более жесткую позицию, чем Трамп.

"Его подход контрастирует с такими фигурами, как госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник по Украине Кит Келлогг, которые, как оказалось, занимают более умеренные позиции", - отмечается в статье.

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В то же время некоторые европейские чиновники, которые встречались с Вэнсом в частном порядке, описывают его общение как профессиональное и менее откровенно политическое, чем его публичные выступления.

Как отмечает Bloomberg, позиция Вэнса вызывает беспокойство у европейцев с тех пор, как Трамп назначил его своим кандидатом в июле - не в последнюю очередь из-за его заявления в 2022 году о том, что ему "абсолютно все равно, что произойдет с Украиной в том или ином случае".

При этом хотя ранее Трамп заявил, что "слишком рано" говорить о преемнике после окончания его второго срока в 2029 году, должность вице-президента делает Вэнса претендентом на этот пост по умолчанию.

Джей Ди Вэнс - заявления

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что лучший способ защитить Украину от очередного российского вторжения - это гарантировать финансовую заинтересованность США в будущем Украины.

При этом он считает, что это будет лучшей альтернативой, чем введение в Украину миротворческих войск " из какой-то случайной страны, которая не вела войны 30 или 40 лет.

Ранее Вэнс также прокомментировал спор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, который возник в Белом доме. По его словам, все началось с того, что ответ Вэнса на вопрос журналиста "вывел" украинского президента из равновесия,

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