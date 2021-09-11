В Лондоне посреди дня двое голых мужчин нападали на прохожих.
Об этом пишет Mirror.
На снятых очевидцами кадрах видно, как один из злоумышленников размахивается ногой и бросается на велосипедиста из-за спины в то время, как тот раз остановился в ожидании зеленого света на дороге.
Мужчины вышли из метро и прошлись сперва по одной стороне улицы, а потом перешли дорогу. Один из нападавших надел трусы, но его товарищ бегал совершенно голым.
На место происшествия вызвали правоохранителей. Те немедленно поймали нарушителей. Мужчины в возрасте 32 и 26 лет были арестованы по подозрению в непристойном поведении.
"Оба были доставлены в больницу в соответствии с законом о психическом здоровье, а затем возвращены под стражу", – ответили журналистам представители полиции.
В свою очередь, пострадавший велосипедист ответил, что в момент нападения подумал о возможной террористической атаке.
Как сообщал УНИАН, в Одессе задержали мужчину, который разделся догола на парапете памятника "Крылья Победы", установленного по случаю 40-летия освобождения города от нацистских захватчиков.
А в Киеве очевидцы заметили почти голую девушку на дорожном знаке, которая танцевала стриптиз.
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