Судя по опубликованным кадрам, рядом в это время находились люди в форме правоохранителей.

В Киеве очевидцы заметили почти голую девушку на дорожном знаке, танцующую стриптиз.

Видео 1 августа опубликовал Telegram-канал KIEVMAP.

На кадрах видно, как девушка в темном нижнем белье, забравшаяся на столб дорожного знака пешеходного перехода, покрутилась на нем, после чего спустилась и стала одеваться.

Кроме того, все это время за девушкой наблюдали трое людей в форме правоохранителей, стоявшие рядом.

"Обычный день в центре", - говорится в подписи к видео.

Подробные обстоятельства и причины произошедшего пока неизвестны.

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Автор: Катерина Комолова