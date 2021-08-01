Неизвестная девушка оседлала знак пешеходного перехода / скриншот
В Киеве очевидцы заметили почти голую девушку на дорожном знаке, танцующую стриптиз.
Видео 1 августа опубликовал Telegram-канал KIEVMAP.
На кадрах видно, как девушка в темном нижнем белье, забравшаяся на столб дорожного знака пешеходного перехода, покрутилась на нем, после чего спустилась и стала одеваться.
Кроме того, все это время за девушкой наблюдали трое людей в форме правоохранителей, стоявшие рядом.
"Обычный день в центре", - говорится в подписи к видео.
Подробные обстоятельства и причины произошедшего пока неизвестны.
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