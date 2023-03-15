Москва должна уважать международное воздушное пространство.

Инцидент с российским Су-27 и протараненным американским разведывательным БПЛА MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве над Черным морем свидетельствует о том, что Россия нарушает правила. Такие мысли высказать министры обороны Великобритании и Австралии Бен Уоллес и Ричард Марлз.

Уоллес заявил, что Москва должна уважать международное воздушное пространство.

"Ключевым здесь является то, что все стороны уважают международное воздушное пространство, и мы призываем россиян делать это. Американцы сказали, что считают это непрофессиональным", - сказал министр в комментарии Reuters на оборонительной выставке DSEI Japan в Японии.

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Марлз в свою очередь в интервью ABC News заявил, что Россия "играет не по правилам".

"Я думаю, что это опять же пример того, что Россия не играет по правилам, что, собственно, и поставлено на карту во всем конфликте в Украине. Россия должна что-то объяснить с точки зрения того, как она действовала в отношении этого беспилотника", – убежден министр обороны Австралии.

Российский истребитель сбил американский дрон - что известно

Вечером 14 марта в международном воздушном пространстве над Черным морем российский Су-27 протаранил американский разведывательный БПЛА MQ-9 Reaper. Это первое подобное столкновением между двумя государствами после полномасштабного вторжения России в Украину.

В Европейском командовании Вооруженных сил США заявили, что перед инцидентом российский Су-27 несколько раз сбрасывал топливо. Кроме того, Су-27 летал перед MQ-9 в "безрассудной, экологически опасной и непрофессиональной манере".

Впоследствии СМИ показали видеореконструкцию инцидента, которая показывает маневры истребителей РФ возле беспилотника и момент его сбития.

Россия называет миссию MQ-9 Reaper "провокацией", а Белый дом обвиняет россиян в "непрофессиональных и опасных" действиях.

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