Американец Камило Морехон похвастался в прямом эфире Facebook Live, что лучше водит в состоянии алкогольного опьянения. Через несколько минут после этого мужчина попал в смертельную аварию, которая унесла жизни его возлюбленной и двух друзей.
Об этом сообщает Daily Mail.
47-летнего водителя, который пил пиво за рулем, снимала его девушка, сидевшая на переднем пассажирском сиденье. Спустя шесть минут после того, как видео закончилось, легковой автомобиль Морехона врезался на огромной скорости в пикап.
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Все три пассажира, включая возлюбленную водителя, погибли. Сам же водитель попал в больницу в критическом состоянии. Владелец пикапа тоже оказался в реанимации.
Американцу предъявили обвинение по трем непредумышленным убийствам в состоянии алкогольного опьянения. Если мужчину признают виновным, ему грозит до 80 лет тюремного заключения.
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