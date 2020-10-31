Водителя, который пил пиво за рулем, снимала его девушка, сидевшая на переднем пассажирском сиденье.

Американец Камило Морехон похвастался в прямом эфире Facebook Live, что лучше водит в состоянии алкогольного опьянения. Через несколько минут после этого мужчина попал в смертельную аварию, которая унесла жизни его возлюбленной и двух друзей.

Об этом сообщает Daily Mail.

47-летнего водителя, который пил пиво за рулем, снимала его девушка, сидевшая на переднем пассажирском сиденье. Спустя шесть минут после того, как видео закончилось, легковой автомобиль Морехона врезался на огромной скорости в пикап.

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Все три пассажира, включая возлюбленную водителя, погибли. Сам же водитель попал в больницу в критическом состоянии. Владелец пикапа тоже оказался в реанимации.

Американцу предъявили обвинение по трем непредумышленным убийствам в состоянии алкогольного опьянения. Если мужчину признают виновным, ему грозит до 80 лет тюремного заключения.

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Автор: УНИАН