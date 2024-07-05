Также в результате аварии семь человек получили ранения.

В Нью-Йорке пикап на большой скорости наехал на группу людей, которые праздновали Четвертое июля (День независимости США - УНИАН) в одном из городских парков. В результате чего три человека погибли, еще несколько человек получили ранения. Об этом сообщают местные власти, пишет Newsweek.

Полиция заявила, что пикап Ford F-150 проехал перекресток в Нижнем Манхэттене, выехал на тротуар и наехал на людей в парке около 20:55 по восточноевропейскому времени. Местные чиновники подтвердили смерть трех человек и заявили, что еще семь человек получили ранения, среди которых мать и двое малолетних детей.

По официальным данным, несколько человек были госпитализированы в больницы, двое из них находятся в критическом состоянии, а трое получили значительные ранения.

По словам мэра города Эрика Адамса, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Это трагический инцидент, который действительно влияет на членов семьи, которые были здесь, праздновали и готовили барбекю в парке", - отметил он во время пресс-конференции в четверг.

В то же время представитель полиции подтвердил для The New York Times, что один человек был задержан. Полицейские почувствовали запах алкоголя от водителя, поэтому сейчас проводятся все необходимые тесты, чтобы сделать официальные выводы.

Пожарные, которые прибыли на место ДТП менее чем через четыре минуты после инцидента, рассказали, что пикап был "поверх четырех жертв".

Смертельные ДТП в мире - последние новости

Как писал УНИАН, поезд Прага-Будапешт столкнулся с автобусом в Словакии, в результате чего погибли пять человек, также есть раненые. Отмечается, что среди пострадавших водитель автобуса и водитель поезда, из пассажиров поезда никто не пострадал. В поезде также находились украинцы.

Также сообщалось, что двое украинцев погибли в ужасном ДТП, которое произошло в Варшаве. Полиция выяснила, что водитель BMW превысил разрешенную скорость и потерял управление автомобилем, который врезался в дерево и сразу загорелся.

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