По основной версии, убийство должно было стать местью за ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

Правоохранители США арестовали гражданина Пакистана, который планировал убийства американских политиков и государственных чиновников. Среди его потенциальных целей мог быть и Дональд Трамп, сообщает Politico.

По словам прокуроров, 46-летнего Асифа Мерчанта арестовали в Техасе 12 июля, когда он готовился покинуть страну. По словам официальных лиц, задержанный не имеет непосредственного отношения к неудачному покушению на Трампа в июле. Зато считается, что пакистанец по заказу Ирана, вероятно, должен был отомстить за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, которого по приказу тогда еще президента Трампа ликвидировали в 2020 году в Ираке.

В судебных документах, которые были обнародованы на этой неделе, Трамп прямо не упоминается. Но, как рассказали источники Politico, Трамп действительно рассматривался как возможная мишень для покушения.

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Согласно судебным документам, ФБР стало известно о намерениях пакистанца Асифа Мерчанта в апреле после того, как он путешествовал по Ирану и Пакистану, а затем полетел в США и связался с кем-то, кто сообщил правоохранительным органам о его злонамеренных намерениях. Этот неназванный контакт согласился стать конфиденциальным источником для ФБР, говорится в судебных документах.

По словам прокуроров, ФБР организовало пару офицеров под прикрытием, которые выдавали себя за наемных убийц, которые могли бы помочь в операции. Подозреваемый встретился с ними в июне и сказал им, что хочет убить "политическое лицо".

Убийство Касема Сулеймани по приказу Трампа

Как писал УНИАН, в январе 2020 года военные США по приказу президента Трампа ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани. Он руководил парамилитарным образованием Корпус стражей исламской революции и считался одной из наиболее влиятельных фигур в иранской властной иерархии. Считается, что он в значительной степени отвечал за все военные и террористические акции Ирана за рубежом.

Ликвидация Сулеймани стала одним из самых громких событий начала 2020 года и вызвала значительную напряженность на Ближнем Востоке. Тогда Иран выдал ордер на арест Трампа и объявил его в международный розыск.

В дальнейшем Иран и проиранские силы неоднократно намекали, что при возможности попытаются ликвидировать Трампа.

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