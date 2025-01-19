Ключевым моментом будет то, захочет ли Трамп сохранить за США их центральную роль, которая заключается в предоставлении разведданных, оружия и разрешения Украине наносить удары по российской территории.

Ранее Дональд Трамп неоднократно обещал завершить войну в Украине за 24 часа, однако теперь все выглядит немного сложнее, поскольку нет признаков того, что лидер РФ Владимир Путин пойдет на уступки. Однако, пишет The New York Times, предварительные контуры будущей сделки уже определены.

Как может выглядеть сделка?

Большинство чиновников Байдена и Трампа признают, по крайней мере, в частном порядке, что Россия, скорее всего, сохранит свои войска на примерно 20 процентах территории Украины, которую она сейчас оккупирует, - в рамках перемирия, подобного тому, которое остановило Корейскую войну в 1953 году. Однако самая сложная часть соглашения - это необходимость гарантировать, что Путин не воспользуется прекращением боевых действий, чтобы перевооружиться, набрать и обучить новые силы, извлечь уроки из ошибок последних трех лет и снова вторгнуться в Украину.

Джейк Салливан, советник Джо Байдена по национальной безопасности, утверждает, что команда Байдена провела прошлый год, "создавая архитектуру" для обеспечения этой безопасности. Но президент Украины Владимир Зеленский считает, что это только разговоры и настаивает на том, что только членство в НАТО удержит Путина от нового нападения.

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Будущая сделка по безопасности уже приобретает очертания

Как пишет NYT, прекращение огня может быть обеспечено европейскими миротворческими силами, которые, скорее всего, возглавят британские, немецкие и французские войска.

При этом, по словам двух высокопоставленных чиновников Байдена, ключевым моментом будет то, захочет ли Трамп сохранить за США их центральную роль, которая заключается в предоставлении разведданных, оружия и разрешения Украине наносить удары по российской территории. (Трамп предположил, хотя и не точно, что отменит это разрешение. А его вице-президент Джей Ди Вэнс был одним из ведущих критиков дальнейшей американской поддержки вооружений).

При этом Салливан настаивает на том, что для Трампа крайне важно сделать то, что ненавидят многие члены его партии: продолжить военную поддержку. "Хорошая сделка для Америки означает, что нам нужен рычаг", — сказал он.

В то же время россияне хотят гораздо более крупной сделки - в которой США выведут свои вооружения и войска из Европы. И по этому поводу Трамп все еще хранит молчание, отмечает NYT.

Дональд Трамп и война в Украине

Бывший советник Трампа Джон Болтон считает, что Трамп стремится как можно скорее завершить войну в Украине, при этом ему не особо важны условия, на которых это произойдет. Он также считает, что РФ может быть заинтересована в достижении соглашения о прекращении огня и установке линий разграничения, основанных на текущей обстановке на фронте.

Как писало издание The Telegraph, Киев объяснил команде Дональда Трампа, что слишком ранняя попытка начать мирные переговоры с РФ будет фатальной для Украины. Сначала надо ослабить агрессора, а уже потом начинать с ним диалог.

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