Трамписты продвигают нарратив о том, что правительство Зеленского отчаянно пытается продолжать войну, чтобы остаться у власти.

На днях президент США Дональд Трамп, говоря о войне в Украине, заявил, что "нельзя начинать войну против кого-то, кто в 20 раз превосходит тебя по размерам, а потом надеяться, что люди дадут тебе несколько ракет". Все осознают, что войну против Украины начала именно Россия, но отношения с правдой у Трампа и его окружения довольно несерьезные.

Об этом пишет в материале для Financial Times британский журналист Алек Рассел. Он обратил внимание на то, что только на этой неделе американский вице-президент фактически обвинил Европу в начале войны в Ираке в 2003 году – хотя сам Вэнс там служил.

"Откровенно говоря, если бы европейцы были чуть более независимыми и чуть более готовыми к борьбе, то, возможно, мы могли бы спасти весь мир от стратегической катастрофы, которой стало возглавляемое американцами вторжение в Ирак", – заявил он в одном из интервью.

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По словам журналиста, Трамп и его помощники – "фанаты профессионального рестлинга и считают, что политика должна происходить публично в том же духе имитации боя".

Рассел акцентировал, что Трамп и раньше потворствовал идее о том, что его не всегда следует воспринимать серьезно. Он не раз произносил фразу "Разве я это сказал?".

"Но между лингвистической скользкостью повседневной политики и искажением истории лежит пропасть разницы. [...] Идея о том, что правда является "первой жертвой войны", уже давно стала клише. Выдумки Трампа об Украине напоминают мне линию "Зазеркалья" боснийских сербов, осаждавших Сараево в начале 1990-х годов. Даже когда они обстреливали боснийскую столицу снарядами с окрестных холмов, они утверждали, что они были жертвами", – пишет автор.

Однако тогда пропаганду было легко опровергнуть на местах. Трамп же имеет "огромный мегафон", и каждый раз когда он произносит такую ложь, "Америка обрастает сомнениями относительно истории ее участия в войне и еще больше смешивает законные вопросы об Украине с российскими тезисами".

Трамписты продвигают нарратив о том, что правительство Зеленского отчаянно пытается продолжать войну, чтобы остаться у власти. По мнению Рассела, это чушь.

"Безусловно, правительство имеет недостатки. Например, его набор в вооруженные силы был катастрофическим. И, без сомнения, со временем выяснится, что часть военной помощи пошла не по назначению. Однако, как видит каждый, кто посещает Украину, правда заключается в том, что народ истощен и отчаянно хочет мира – но это должен быть справедливый и безопасный мир, который будет гарантировать, что Россия не сможет взять передышку и снова вторгнуться", – продолжил он.

Однако здесь вопрос не только в справедливости для Украины, но и о месте Штатов в мире. Доверие к Америке среди ее традиционных союзников стремительно падает. Трамп же выбрал "путь игнорирования фактов и сосредоточения на причудливом или даже "замечательном" будущем", констатирует Алек Рассел.

Заявления Трампа об Украине

Трамп неоднократно хвастался, что если бы он был президентом США, в 2022 году Россия бы не напала на Украину. При этом в своих речах он не упоминает о том факте, что война длится с 2014 года, и Трамп "застал" ее во время первого срока в кресле президента США.

Недавно он заявил, что в войне в Украине виноваты три человека – Путин, Джо Байден и Владимир Зеленский. В то же время, по его словам, он сам делает все, чтобы это прекратилось.

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