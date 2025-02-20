Также у президента РФ прокомментировали заявления Трампа о падении рейтинга Зеленского.

Риторика президента Украины Владимира Зеленского и других представителей "киевского режима" желает быть лучше. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии для росСМИ.

По его словам, Киев позволяет себе "абсолютно недопустимые высказывания в адрес других лидеров".

"Обычно представители киевского режима, особенно в последние месяцы, позволяют себе высказывания в адрес руководителей других стран, которые являются абсолютно недопустимыми. Конечно, для многих руководителей государств, в отношении которых осуществляются такие высказывания, это абсолютно недопустимо", - сказал Песков.

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Также он прокомментировал заявления Трампа о падении рейтинга Зеленского и заявил, что оно является "совершенно очевидным", поэтому вряд ли с этим можно "спорить".

Кроме того, Песков не исключил продолжения обмена заключенными между Россией и США.

Что Зеленский говорил о Трампе

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Трамп живет в созданном Россией "дезинформационном пространстве". По его словам, США имеют право обсуждать двусторонние вопросы, но предупредил, что именно Америка помогла Путину "вырваться из многолетней изоляции".

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег украинского президента от "нападок" на президента Дональда Трампа и отметил, что "обливание грязью" его на публике приведет только к обратному эффекту.

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