В администрации Трампа возмущены тем, что Зеленский отказался подписывать соглашение.

В день, когда президент США Дональд Трамп говорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным, в Киев прибыл министр финансов США Скотт Бессент. Он представил президенту Украины Владимиру Зеленскому документ, согласно которому США получили бы право собственности на половину украинских полезных ископаемых. Более того, главе нашей страны дали ограниченное время на то, чтобы ознакомиться с документом и подписать его.

Об этом изданию NBC News сообщили пять американских чиновников и еще один человек, знакомый с ходом обсуждения.

Отмечается, что Зеленский потребовал, чтобы Бессент дал ему время на то, чтобы детально изучить документ. В ответ на это министр финансов США заявил, что у него есть один час, чтобы подписать соглашение или предстоящие встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио будут отменены.

Видео дня

По словам источников, Бессент объяснил Зеленскому, что соглашение с администрацией Трампа о редкоземельных минералах является важнейшим компонентом построения стратегического партнерства между США и Украиной. Он заверил президента Украины, что это поспособствует гарантиям безопасности для Киева после завершения войны.

В издании напомнили, что Зеленский отказался подписывать этот документ. Американские чиновники рассказали журналистам, что из-за этого команде президента Украины заявили, что встречи с Вэнсом и Рубио откладываются, но позже они все же состоялись.

Кроме того, позже в интервью Fox News Бессент сказал, что Зеленский, по его мнению, в конечном итоге подпишет соглашение с США о полезных ископаемых. Он подчеркнул, что это якобы сдержит будущую российскую агрессию после завершения войны.

Один из американских чиновников объяснил, что предложение Бессента - это намек на то, что "способность Украины защищать себя до сих пор была в значительной степени обеспечена американскими налогоплательщиками".

"Это предложение направлено на возмещение части этих затрат и на признание того, что, когда наступит мир, у Украины появится потенциал для укрепления своих экономических позиций благодаря партнерству с США", - сказал он.

Соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной - важные новости

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Украину в срыве соглашения по полезным ископаемым. По его словам, Штаты потратили $350 млрд на Украину но, в отличие от Европы, ничего не получили за это.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что требования в документе, который прислали США относительно полезных ископаемых Украины были нечеткими. Предложенный вариант соглашения от Штатов не предоставлял четких гарантий безопасности, заявил глава страны.

Вас также могут заинтересовать новости: