Полицейских Брюсселя задействуют для решения проблемы сексуальных домогательств на улицах.
Читайте такжеВ Беларуси с прошлой весны открыли более 140 политических дел против женщин - правозащитникиОб этом пишет The Brussels Times.
Так, полицейские в штатском будут патрулировать улицы и выявлять случаи домогательств.
По словам министра юстиции Винсента Ван Квикенборна, в некоторых местах почти 80% женщин не осмеливаются выходить из дома из-за страха преследований.
«Мы начинаем еженедельное патрулирование так называемых «горячих точек». Если проект будет работать хорошо, мы поговорим с другими городами, чтобы реализовать это и там, потому что это в основном проблема больших городов», - сказал он.
К домогательствам относятся также оскорбления и ругательства. С 2014 года эти действия караются тюремным заключением сроком до одного месяца или штрафом в размере от 50 до 1000 евро.
С помощью этого проекта город надеется еще больше «повысить безопасность и качество жизни для девочек и женщин».
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