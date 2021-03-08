Полицейские в штатском будут патрулировать улицы и выявлять случаи домогательств.

Полицейских Брюсселя задействуют для решения проблемы сексуальных домогательств на улицах.

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Так, полицейские в штатском будут патрулировать улицы и выявлять случаи домогательств.

По словам министра юстиции Винсента Ван Квикенборна, в некоторых местах почти 80% женщин не осмеливаются выходить из дома из-за страха преследований.

«Мы начинаем еженедельное патрулирование так называемых «горячих точек». Если проект будет работать хорошо, мы поговорим с другими городами, чтобы реализовать это и там, потому что это в основном проблема больших городов», - сказал он.

К домогательствам относятся также оскорбления и ругательства. С 2014 года эти действия караются тюремным заключением сроком до одного месяца или штрафом в размере от 50 до 1000 евро.

С помощью этого проекта город надеется еще больше «повысить безопасность и качество жизни для девочек и женщин».

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Автор: Людмила Жерновская