Вашингтон все еще не готов решительно поддерживать Украину всеми необходимыми ресурсами, считают авторы публикации.

На Западе существует мнение, что ряд ошибочных решений, принятых администрацией президента США Барака Обамы, проложили дорогу к российскому вторжению в Украину. Однако политика Обамы продолжает оказывать большое влияние на ход российско-украинской войны даже сейчас, приводя к дополнительным смертям десятков тысяч людей, пишет Foreign Policy.

Издание отмечает, что сейчас украинской армии приходится идти в контрнаступление, испытывая дефицит вооружений и не имея превосходства в воздухе.

"По правде говоря, все эти затруднения восходят к политике Обамы в отношении России. Действительно, можно утверждать, что подход Обамы к России и Украине продолжает фундаментально и пагубно влиять на ситуацию на местах и в реакции союзников под руководством США на тотальную войну президента России Владимира Путина", – пишет FP.

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Авторы публикации констатируют, что Запад в целом и США в частности "неадекватно реагировали" на все более агрессивные действия России в эпоху правления Путина – от заказных убийств в странах Запада до оккупации суверенных территорий других стран.

Первый кирпич в эту политику заложил еще предшественник Обамы Джордж Буш, который не стал наказывать Россию за вторжение в Грузию в 2008 году. Но пришедший к власти почти сразу после этого Барак Обама усугубил ошибку Буша, начав "перезагрузку" отношений с РФ, проигнорировав агрессию России в Грузии.

В 2014 году, после того как Россия уже аннексировала Крым, сбила MH17 и направила российские войска и спецслужбы в бой на украинском Донбассе, Обама решительно выступил против отправки оружия в Украину. Он ответил на российское вторжение в Крым лишь незначительными санкциями против российских граждан, государственных банков и нескольких компаний.

"Самым разрушительным было четкое заявление Обамы о том, что Украина не является стратегическим приоритетом США", – пишет FP.

Категорический отказ помогать Украине оружием, несмотря на призывы части американского политического истеблишмента и даже соответствующую резолюцию Конгресса США, Обама объяснял нежеланием идти на эскалацию с РФ. По его мнению, Кремль всегда будет готов использовать больше сил для влияния в Украине, чем США. Этот подход под названием "доктрина доминирования Кремля в эскалации" легла в основу американской политики в отношении Украины и оставалась таковой во времена Трампа и раннего Байдена.

В результате к осени 2021 года, когда правительство США узнало о планах Путина касательно вторжения, уже было упущено время, которое можно было использовать на поставку Украине современных вооружений и обучение украинцев их использованию. Вместо гаубиц, танков и HIMARS Вашингтон успевал поставить только легкое вооружение для партизанского сопротивления.

Авторы публикации отмечают, что сейчас администрация Байдена и союзники по НАТО заметно отошли от "доктрины доминирования Кремля в эскалации", но ее влияние до сих пор сохраняется и заметно в том числе по отказу от поставки ракет большой дальности и боевых самолетов.

"К сожалению, непреходящее влияние и долгая жизнь российской доктрины Обамы вскоре приведут к дальнейшим ненужным потерям многих тысяч украинских жизней. Если бы Украина систематически вооружалась Западом в течение восьми лет после того, как Россия начала свою гибридную войну в 2014 году, вероятно, украинцы лучше удерживали бы оборону во время российского вторжения в феврале 2022 года. Возможно даже, что Украина могла бы быстро нанести России решающий удар по ее первоначальным достижениям. Если бы хорошо вооруженная Украина дала отпор с полной силой, можно было бы избежать огромных территориальных завоеваний России, и мы, возможно, были бы избавлены от таких совершенных Россией злодеяний, как Буча, Ирпень и Мариуполь", – констатируют авторы статьи.

Проблемы с поставками западной военной помощи

Несмотря на многократные призывы, США до сих пор отказываются поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, которые могли бы существенно упростить удары по российской тыловой логистике. Великобритания оказалось смелее и уже поставила свои ракеты в начале мая. Сегодня стало известно, что свои ракеты дает Франция.

Между тем Украина до сих пор не получила самолетов западного образца. Более того, нет ясности, будут ли они поставлены вообще, поскольку процесс обучения украинских пилотов постоянно тормозится.

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